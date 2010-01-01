Торты на заказ в Москве от кондитерской SweetMarin

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте, кратко хотим рассказать о нас и нашей работе. Кондитерская SweetMarin была открыта в 2010 году, за это время мы получили огромный опыт в изготовлении тортов на заказ в Москве и Санкт - Петербурге. За 10 лет мы изготовили 76 894 торта. Наши специалисты всегда готовы помочь с выбором торта который сделает ваше событие незабываемым Для того чтобы заказать торт с доставкой на дом, вам всего лишь нужно выбрать понравившийся торт из каталога на сайте и оставить заявку, далее с Вами свяжется наш менеджер для того чтобы обсудить детали.