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ул. Прянишникова, 23А 9:00 — 20:00 ежедневно
Санкт-Петербург
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Торты на заказ в Москве от кондитерской SweetMarin

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте, кратко хотим рассказать о нас и нашей работе. Кондитерская SweetMarin была открыта в 2010 году, за это время мы получили огромный опыт в изготовлении тортов на заказ в Москве и Санкт - Петербурге. За 10 лет мы изготовили 76 894 торта. Наши специалисты всегда готовы помочь с выбором торта который сделает ваше событие незабываемым Для того чтобы заказать торт с доставкой на дом, вам всего лишь нужно выбрать понравившийся торт из каталога на сайте и оставить заявку, далее с Вами свяжется наш менеджер для того чтобы обсудить детали.
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Контакты
Наш адрес:
Москва, ул. Прянишникова, 23А
вход с ул.Прянишникова, через шлагбаум, прямо и налево (перед шлагбаумом есть парковочные места)
С 9-00 до 20-00 без выходных
E-mail: web+362614@sweetmarin.ru
Телефон: +7 (929) 507-87-36
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